إمام المسجد النبوي: الأفضل للحاج ألا يصوم في عشر ذي الحجة إبقاءً لقوته ليستكثر من التضرع

وقال "القاسم": أيها المسلمون تتجدد مواسم الخيرات على العباد فضلًا من الله وكرمًا، فما أن تنقضي شعيرة إلا وتليها عبادة أخرى ليغسلوا فيها درنهم وتعلو بها درجاتهم وقد أظلتنا أيام عشر مباركة هي خير الأيام وأفضلها وأجلها وأعظمها، أقسم الله بها: {وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ}، قال مسروق: هي عشر الأضحى أفضل أيام السنة، وهي من أيام الله الحرم وخاتمة الأشهر المعلومات التي قال الله فيها: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ}؛ نهارها أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وفضيلة عشرة ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها من الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها.