"سهيل" بالرياض و"الجافة" تنشط.. هنا مناطق الأمطار كما يراها "المسند"

وتابع: "اليوم دخول طالع النثرة والعوام تُسمي النثرة بالكليبين، وفي الرياض يشرق نجم سهيل قبل الشمس الساعة 5:23؛ في حين تشرق الشمس 5:25 ولن يرى في الوسطى والغربية والشمالية إلا بعد بضعة أيام".