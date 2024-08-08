بعد حصوله على الاعتماد.. "الوطني للقياس" أول مزود لاختبارات الكفاءة الفنية خليجيًا

حصلت مختبرات وحدة اختبارات الكفاءة الفنية بالمركز الوطني للقياس والمعايرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على اعتماد المركز السعودي للاعتماد (SAAC)، وفقًا لمتطلبات المواصفة ISO17043، كأول مزود لاختبارات الكفاءة الفنية في مجال القياس والمعايرة على المستوى الخليجي.
وتضمّن الاعتماد 37 برنامجًا فنيًا نوعيًا يقدمها المركز، تعكس التزامه بالتميز والجودة في تقديم الخدمات الفنية، ويعزز مكانة المملكة كرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة.
يُذكر أن المركز الوطني للقياس والمعايرة تم إنشاؤه عام 1986م، ليكون الجهة الوطنية المعنية بإنشاء وحفظ وتطوير معايير أدوات القياس، وأصبح إحدى الجهات المعترف بها عالميًا في 2011م بعد انضمام المملكة لاتفاقية المتر، ويعمل على تحقيق مبدأ الإسناد المترولوجي لنتائج القياس في المملكة إلى وحدات النظام الدولي (SI)، ويضم أكثر من 30 مختبرًا وطنيًا متخصصًا تقدم خدمات فنية متطورة في مجالات المترولوجيا العلمية والقانونية والصناعية للقطاعين الحكومي والخاص.