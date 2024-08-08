بعد حصوله على الاعتماد.. "الوطني للقياس" أول مزود لاختبارات الكفاءة الفنية خليجيًا

يُذكر أن المركز الوطني للقياس والمعايرة تم إنشاؤه عام 1986م، ليكون الجهة الوطنية المعنية بإنشاء وحفظ وتطوير معايير أدوات القياس، وأصبح إحدى الجهات المعترف بها عالميًا في 2011م بعد انضمام المملكة لاتفاقية المتر، ويعمل على تحقيق مبدأ الإسناد المترولوجي لنتائج القياس في المملكة إلى وحدات النظام الدولي (SI)، ويضم أكثر من 30 مختبرًا وطنيًا متخصصًا تقدم خدمات فنية متطورة في مجالات المترولوجيا العلمية والقانونية والصناعية للقطاعين الحكومي والخاص.