تعرف على حالة الطقس وأماكن هطول الأمطار في عطلة نهاية الأسبوع.. "تفاصيل"

ويتعمق مساءَ يوم الجمعة ويوم السبت، أخدودٌ جوي نحو المنطقة تزامنًا مع تدفق رطوبة مدارية من الجنوب، بحيث من المتوقع بمشيئة الله أن تتشكل حالة ممطرة على أجزاء من المملكة تنشط معها السحب الرعدية في بعض المناطق.