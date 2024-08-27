تأخير تعليم محايل لتعليق الدراسة اليوم يُعيد للأذهان توجيه أمير عسير لبعض قيادات التعليم

وجاء في الخطاب العاجل لإمارة المنطقة أنه "بناء على ما تم عرضه من وحدة الرصد بالإمارة من انزعاج الأهالي من تأخر قرار تعليق الدراسة يوم الأحد 20/ 8/ 1444، إلى ما بعد وصول المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى مدارسهم من خلال وسم #تعليم - عسير في منصة تويتر؛ وحيث إننا لن نرضى مطلقًا بأي تقصير يمسّ سلامة الأهالي وراحتهم وجودة حياتهم؛ اعتمدوا التنسيق المستمر مع المركز الوطني للأرصاد واتخاذ القرارات النظامية في وقتها المناسب؛ لأن القرار الصائب في الوقت الخاطئ خاطئ".