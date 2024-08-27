تأخير تعليم محايل لتعليق الدراسة اليوم يُعيد للأذهان توجيه أمير عسير لبعض قيادات التعليم

أثار تأخر إدارة تعليم محايل عسير لإعلان تعليق الدراسة بمدارسها إلى صباح اليوم؛ استياءَ الكثير من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين والمعلمات الذين يأتي بعضهم من مدن أخرى بعيدة، والذين يسافرون من قبيل الفجر ليتفاجؤوا عند وصولهم بتعليق الدراسة.
وكانت إدارة تعليم محايل قد أعلنت تعليق الدراسة عبر منصة "x" التي يعتبرها الجميع المنصة الرئيسية للتواصل عند الساعة 7:20 من صباح اليوم.
وكان الأمير تركي بن طلال أمير عسير قد وجه خطابًا في وقت سابق أكد فيه أنه لن يرضى بأي تقصير يمسّ سلامة الأهالي وراحتهم وجودة حياتهم، داعيًا في الوقت ذاته إلى أهمية اعتماد التنسيق المستمر مع المركز الوطني للأرصاد بشأن تعليق الدراسة.
وقد نشرت "سبق" الخبر في حينه بعنوان "أمير عسير لبعض قيادات التعليم: القرار الصائب في الوقت الخاطئ خاطئ"، وجاء فيه: "أكد أمير منطقة عسير أنه لن يرضى عن أي تقصير يمسّ سلامة الأهالي وراحتهم وجودة حياتهم.
وتفصيلًا: وجّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس جامعة الملك خالد، ورئيس جامعة بيشة، ومديري إدارات التعليم في كلٍّ من عسير وبيشة ومحايل والنماص وسراة عبيدة ورجال ألمع وظهران الجنوب؛ بأهمية اعتماد التنسيق المستمر مع المركز الوطني للأرصاد بشأن تعليق الدراسة في حالة التقلبات الجوية.
وجاء في الخطاب العاجل لإمارة المنطقة أنه "بناء على ما تم عرضه من وحدة الرصد بالإمارة من انزعاج الأهالي من تأخر قرار تعليق الدراسة يوم الأحد 20/ 8/ 1444، إلى ما بعد وصول المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى مدارسهم من خلال وسم #تعليم - عسير في منصة تويتر؛ وحيث إننا لن نرضى مطلقًا بأي تقصير يمسّ سلامة الأهالي وراحتهم وجودة حياتهم؛ اعتمدوا التنسيق المستمر مع المركز الوطني للأرصاد واتخاذ القرارات النظامية في وقتها المناسب؛ لأن القرار الصائب في الوقت الخاطئ خاطئ".