بعد فقدانه للوعي.. إنقاذ حياة حاجّ تعرّض لأزمة تنفُّسية وقلبية حادّة بالمدينة المنورة

تمكّنت الفرق الطبية بتجمع المدينة المنورة الصحي من إنقاذ حياة حاج من جمهورية الهند في العقد السادس من العمر، بعد فقدان للوعي وضيق تنفس شديد وهبوط في عضلة القلب.
وفي التفاصيل: أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض وصل إلى طوارئ مستشفى الحرم رفقة البعثة الطبية المرافقة للحملة وهو يعاني من فقدان للوعي وضيق شديد بالتنفس وحموضة عالية جدًّا في الدم، وبعد تقييم الحالة تم البدء فورًا بتركيب أجهزة التنفس الصناعي، وعمل أشعة لتصوير القلب أظهرت ضعفًا شديدًا في عضلة القلب حيث بلغت "25٪".
وبيّن التجمع الصحي أنّه بعد استقرار حالته الصحية تمت إحالته إلى المستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان الطبية لإكمال الفحوصات والخطة العلاجية؛ حيث تمّ تشخيص حالته على أنها هبوط في عضلة القلب، بالإضافة إلى وجود التهاب حادّ، وتنويم المريض في العناية المركزة، وأعطيت له العلاجات اللازمة ومضادات حيوية وأدوية لرفع ضغط الدم.
وأضاف التجمع: أن المريض استجاب للخطة العلاجية، وتحسنت حالته الصحية، وتم رفع جهاز التنفس الصناعي وعادت علاماته الحيوية لمعدلاتها الطبيعية، وغادر المستشفى بصحة جيدة.