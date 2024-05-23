بعد فقدانه للوعي.. إنقاذ حياة حاجّ تعرّض لأزمة تنفُّسية وقلبية حادّة بالمدينة المنورة

وفي التفاصيل: أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض وصل إلى طوارئ مستشفى الحرم رفقة البعثة الطبية المرافقة للحملة وهو يعاني من فقدان للوعي وضيق شديد بالتنفس وحموضة عالية جدًّا في الدم، وبعد تقييم الحالة تم البدء فورًا بتركيب أجهزة التنفس الصناعي، وعمل أشعة لتصوير القلب أظهرت ضعفًا شديدًا في عضلة القلب حيث بلغت "25٪".