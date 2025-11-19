صندوق واحة يوقع اتفاقية بقيمة 741 مليون ريال لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بجانب مستشفى دلّه النخيل

أعلنت دله الصحية بصفتها شريكاً في صندوق واحة النخيل العقاري، وهو صندوق استثمار عقاري بشراكة استراتيجية بين دله الصحية، ودله العقارية، وشركة تطوير، وبحجم يتجاوز 1.2 مليار ريال، عن قيام الصندوق بتوقيع اتفاقية بقيمة 741 مليون ريال مع شركة تطوير لتنفيذ مشروع متكامل متعدد الاستخدامات والإشراف على أعمال الهندسة والإدارة فيه، والذي كان الصندوق قد أُسس من أجله وفق إعلان سابق.