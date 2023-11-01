نخلة ساسكو والشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود "Parcelat" توقع اتفاقية نشر محطات الطرود

الجدير بالذكر أن شركة نخلة ساسكو هي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو". وتتميّز أسواق نخلة ساسكو بعدد فروعها وانتشارها في المملكة؛ حيث يبلغ عدد فروعها "110"، بالإضافة إلى تنوع منتجاتها التي تلبّي جميع احتياجات عملائها داخل وخارج المدن.