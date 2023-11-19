مختص في الأمن السيبراني لـ"سبق": يمكن للهكر تعطيل أجهزة الإنعاش والتسبب في الوفاة

وقال إن قوة "الاي تي" في المنشآت الصحية حول العالم دليل على قوة دفاعها ضد هذه الهجمات، مشيرًا إلى أن أحد المستشفيات في إحدى الدول تعرض إلى هجوم من مجموعة هكر على الأجهزة الطبية، ما تسبب في وفاة طفلين بعد تعطيل مجموعة من الأجهزة، موضحًا أن المستشفيات في المملكة آمنة ولله الحمد بسبب أمان الشبكة بشكل عام، حيث إنه يتم رصد أي هجوم قبل وقوعه.