ولي العهد يلتقي رئيس الإمارات على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش انعقاد القمة.
وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، والوفد الرسمي لرئيس دولة الإمارات.