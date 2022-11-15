ولي العهد يلتقي رئيس الإمارات على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش انعقاد القمة.