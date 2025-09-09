تنبيهات "الأرصاد" تشمل 5 مناطق: أمطار رعدية وجريان سيول حتى ساعات المساء

تشمل التنبيهات ذات التأثير الخفيف محافظات البرك، القحمة، والأمواه، العرين، بيشة، تثليث، طريب، حيث يتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة وصواعق رعدية حتى الساعة 8 مساءً. فيما تم إصدار إنذارات برتقالية لعدد من المحافظات الأخرى مثل أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، الحرجة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، تنومة، رجال ألمع، محايل، والمجاردة، بهطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة، شبه انعدام في الرؤية، جريان السيول، وتساقط البرد، حتى الساعة 9 مساءً.