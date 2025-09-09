تنبيهات "الأرصاد" تشمل 5 مناطق: أمطار رعدية وجريان سيول حتى ساعات المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة تنبيهات جوية شملت 5 مناطق في المملكة، محذرًا من تقلبات جوية متفاوتة الشدة تشمل أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مع احتمالية جريان السيول في بعض المواقع. وتستمر هذه الحالة حتى مساء اليوم الأربعاء، وسط جهود رسمية لمتابعة الأوضاع ميدانيًا وتحذير المواطنين والمقيمين.
تشهد منطقة جازان تنبيهات متفاوتة تشمل أمطارًا خفيفة على محافظات جازان الرئيسية وفرسان، مترافقة مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية. فيما تشمل التنبيهات الأعلى شدة محافظات صبيا، صامطة، بيش، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الحرث، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية، وتبدأ الحالة من الساعة 12 ظهرًا حتى 9 مساءً.
تشهد محافظات الليث والقنفذة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، في حين تم توجيه إنذارات برتقالية بمحافظات الطائف، العرضيات، أضم، بني يزيد، ميسان، وبني مالك، بهطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية. تبدأ الحالة من 12 ظهرًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.
تشمل التنبيهات محافظات الباحة، العقيق، المندق، القرى، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، وقلوة، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، مع تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، خلال الفترة من 12 ظهرًا إلى 9 مساءً.
تشمل التنبيهات ذات التأثير الخفيف محافظات البرك، القحمة، والأمواه، العرين، بيشة، تثليث، طريب، حيث يتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة وصواعق رعدية حتى الساعة 8 مساءً. فيما تم إصدار إنذارات برتقالية لعدد من المحافظات الأخرى مثل أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، الحرجة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، تنومة، رجال ألمع، محايل، والمجاردة، بهطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة، شبه انعدام في الرؤية، جريان السيول، وتساقط البرد، حتى الساعة 9 مساءً.
تشمل التنبيهات الجوية محافظات ثار، شرورة، حبونا، خباش، نجران، ويدمة، بأمطار خفيفة ورياح نشطة وصواعق رعدية حتى الساعة 8 مساءً. بينما تم إصدار تنبيه برتقالي لمحافظة بدر الجنوب بهطول أمطار متوسطة الشدة تترافق مع رياح شديدة وتساقط برد، وصواعق رعدية حتى نفس التوقيت.