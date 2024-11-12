"الشهري": الهلال الأحمر يعمل على إعادة الروابط العائلية للأسر المتضرّرة والحد من الانفصال والتشتت

وأضاف "الشهري"؛ أن مهمة الإدارة هي الحد من انفصال العائلات المشتّتة أو المنفصلة، وإعادة الروابط العائلية إلى الأسر المتضرّرة من جرّاء الكوارث والحروب والأزمات، بالتعاون مع الجهات المختصّة في موقع الحدث أو في السجون والمعتقلات خارج المملكة؛ لتسهيل تواصلهم مع ذويهم المفقودين.