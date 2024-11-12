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"الشهري": الهلال الأحمر يعمل على إعادة الروابط العائلية للأسر المتضرّرة والحد من الانفصال والتشتت
بالتعاون مع الجهات المختصّة بموقع الحدث أو خارج المملكة لتسهيل تواصلهم مع ذويهم المفقودين
أوضح مدير التميُّز المؤسّسي في الهلال الأحمر بمكة المكرّمة بندر الشهري؛ أنه امتداداً للعمل الإنساني الذي يقدّمه الهلال الأحمر السعودي، تُوجد إدارة مختصّة بإعادة الروابط العائلية.
وأضاف "الشهري"؛ أن مهمة الإدارة هي الحد من انفصال العائلات المشتّتة أو المنفصلة، وإعادة الروابط العائلية إلى الأسر المتضرّرة من جرّاء الكوارث والحروب والأزمات، بالتعاون مع الجهات المختصّة في موقع الحدث أو في السجون والمعتقلات خارج المملكة؛ لتسهيل تواصلهم مع ذويهم المفقودين.