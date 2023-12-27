نائب وزير الشؤون البلدية يبحث مع أمين العاصمة المقدسة جهودَ التطوع البلدي وخطط الأزمات

استقبل أمينُ العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود، نائبَ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، صباح اليوم الأربعاء؛ حيث جرى خلال اللقاء مناقشةُ آليات العمل القائمة، وجهود الأمانة في مجال التطوع البلدي وخطط الكوارث والأزمات.
واطّلع المهندس "البدير" على أعمال أمانة العاصمة المقدسة، وأهمّ البرامج والمبادرات المقدمة في مجال المشاركة المجتمعية وأعمال التطوع البلدي الهادفة إلى رفع حسّ المسؤولية لدى أفراد المجتمع.
وناقش الجانبان أبرزَ التحدّيات والعمل على إيجاد سبل للتحسين والتطوير المستمرّ، كما تمّ عرض خطة أمانة العاصمة المقدسة خلال الأزمات والكوارث، وما تمّ من خطوات تطويرية تسهم في رفع كفاءة إدارة الأزمات والمخاطر.
جاء ذلك بحضور نائب أمين العاصمة المقدسة المستشار إبراهيم الغامدي، ووكيل أمين العاصمة المقدّسة للخدمات المهندس مازن العتيبي، ووكيل الأمين للسيول والأمطار المهندس يحيى الأحمري، ومدير عام الخدمات الاجتماعية ممدوح الدهاس، بالإضافة لعدد من مدراء العموم.