نائب وزير الشؤون البلدية يبحث مع أمين العاصمة المقدسة جهودَ التطوع البلدي وخطط الأزمات

استقبل أمينُ العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود، نائبَ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، صباح اليوم الأربعاء؛ حيث جرى خلال اللقاء مناقشةُ آليات العمل القائمة، وجهود الأمانة في مجال التطوع البلدي وخطط الكوارث والأزمات.