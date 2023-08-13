"عصيدة" بشكل حبل.. جراحة عالية الخطورة تنقذ سبعينياً من انسداد شرياني بالقصيم

وأوضحت وزارة الصحة، أن مريضاً سبعينياً كان قد تعرّض لوعكة صحية دفعته لمراجعة طوارئ المركز، وقُدمت له الخدمات الصحية الأولية اللازمة بحسب دليل الإرشادات الطبي في مثل هذه الحالات، مفيدة بأن الفحوصات والأشعة التي أُجريت للمريض أظهرت إصابته بانسدادات وتضيقات شديدة في الشرايين التاجيّة المغذية لعضلة القلب مع ضعف في وظيفة البطين الأيسر، مما استدعى الفريق الطبي للقيام بالتدخل الجراحي لإنقاذ المريض.