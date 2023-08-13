"عصيدة" بشكل حبل.. جراحة عالية الخطورة تنقذ سبعينياً من انسداد شرياني بالقصيم

نجح فريق طبّي مختص في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، عبر تدخل جراحي عالي الخطورة، في فتح الشريان التاجي للمريض بعد تعرُّضه لانسدادٍ كامل.
وأوضحت وزارة الصحة، أن مريضاً سبعينياً كان قد تعرّض لوعكة صحية دفعته لمراجعة طوارئ المركز، وقُدمت له الخدمات الصحية الأولية اللازمة بحسب دليل الإرشادات الطبي في مثل هذه الحالات، مفيدة بأن الفحوصات والأشعة التي أُجريت للمريض أظهرت إصابته بانسدادات وتضيقات شديدة في الشرايين التاجيّة المغذية لعضلة القلب مع ضعف في وظيفة البطين الأيسر، مما استدعى الفريق الطبي للقيام بالتدخل الجراحي لإنقاذ المريض.
وأشارت إلى أنه عند تنفيذ العمل الجراحي الذي استغرق ثلاث ساعات تبيّن وجود انسداد كامل على طول الشريان التاجي الأمامي النازل، الذي يغذي القسم الأكبر من عضلة القلب بعصيدة شريانية "ترسبات من الكوليسترول على شكل حبلٍ قاسٍ" أدّت إلى إغلاق كامل لمعة الشريان من بدايته حتى نهايته، فتم استخراج العصيدة المسبّبة للانسداد الكامل، وإجراء وصلات لجميع الشرايين التاجية المصابة.
وأفادت الوزارة بأن المريض غادر المركز عند استقرار حالته الصحية في اليوم الخامس بعد الجراحة، وبدأ بالعودة إلى ممارسة حياته الطبيعية تدريجيًا، مع متابعة دورية لحالته الصحيّة في العيادات الخارجية للمركز.
وكان مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، قد أجرى خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م، أكثر من 3175 عملية قلب مفتوح وقسطرة.