تنبيهات الأرصاد تشمل 3 مناطق: ضباب خفيف يحد من الرؤية حتى صباح الخميس

في تنبيه أصدره المركز الوطني للأرصاد، شملت ثلاث مناطق مختلفة في المملكة، توقعت الهيئة تشكُّل ضباب خفيف قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، وذلك خلال ساعات فجر وصباح يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث يبدأ تأثير الحالة من الساعة الثانية فجرًا ويستمر حتى السابعة صباحًا.
ففي المنطقة الشرقية، شملت التنبيهات محافظات الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة، بالإضافة إلى محافظة العديد. وتوقعت الأرصاد أن تتأثر تلك المواقع بضباب خفيف يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية ما بين 3 إلى 5 كيلومترات، خلال الفترة من الساعة 02:00 وحتى 07:00 صباحًا من يوم الخميس.
أما في منطقة المدينة المنورة، فشمل التنبيه محافظتي الرايس وينبع، حيث حذرت الهيئة من تشكُّل ضباب خفيف قد يسبب انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية إلى ما بين 3 و5 كيلومترات خلال نفس الفترة الزمنية.
وفي منطقة مكة المكرمة، طال التنبيه محافظتي جدة ورابغ، مع توقعات بهدوء في سرعة الرياح وارتفاع نسبة الرطوبة، ما يسهم في تشكُّل الضباب الخفيف الذي قد يحد من مستوى الرؤية خلال الساعات المبكرة من صباح الخميس.
تأتي هذه التنبيهات في إطار التحذيرات المتواصلة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تهدف إلى تنبيه قائدي المركبات والمسافرين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف الجوية، خصوصًا في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.