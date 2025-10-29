تنبيهات الأرصاد تشمل 3 مناطق: ضباب خفيف يحد من الرؤية حتى صباح الخميس

ففي المنطقة الشرقية، شملت التنبيهات محافظات الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة، بالإضافة إلى محافظة العديد. وتوقعت الأرصاد أن تتأثر تلك المواقع بضباب خفيف يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية ما بين 3 إلى 5 كيلومترات، خلال الفترة من الساعة 02:00 وحتى 07:00 صباحًا من يوم الخميس.