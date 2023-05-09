"آل الشيخ" يوجِّه بتخصيص خطبة الجمعة للحث على المشاركة بحملة إغاثة الشعب السوداني

وجَّه اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع بعموم مناطق السعودية بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الثانية والعشرين من شهر شوال لعام 1444هـ لحث المصلين على المساهمة في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، التي وجَّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ــ أيدهما الله ــ لإغاثة الأشقاء في السودان، التي تأتي امتدادًا لمواقف المملكة العربية السعودية المتواصلة في إغاثة المنكوبين في مختلف دول العالم.
وتفصيلاً، جاء نص التوجيه الذي أصدره الوزير "آل الشيخ " بالتشديد على حث المصلين على المبادرة بتقديم التبرعات لها عبر منصة "ساهم"، وبيان الفضل الكبير الذي يناله المتصدِّق في الدنيا والآخرة، وحث المصلين على الدعاء لأشقائهم بزوال هذه الأزمة، وأن يعود لهم الأمن والأمان والاستقرار.
يُذكر أن هذا يأتي تزامنًا مع ما يمرُّ به الشعب السوداني الشقيق في هذه الأيام من أوضاع إنسانية مؤلمة، وما وجَّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظهما الله ــ من قيام السعودية بالمساهمة في تخفيف آثار هذه الأوضاع، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة، تشمل المساعدات الطبية والإغاثية، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم"؛ للتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها جمهورية السودان.