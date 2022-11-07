تنفيذ أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية للمرضى في القنفذة

نفذت صحة محافظة القنفذة، 7747 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، منذ يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري 2022.
صرح بذلك متحدث صحة القنفذة إبراهيم محمد المتحمي، اليوم الاثنين، مضيفًا أنه استفاد منها 525 مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج.
يذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
ويتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية؛ لتقديم الخدمات الطبية لهم، وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة.
يُذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل: الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن.
كما ترعى الحالات فيما يتعلق بالأمراض المزمنة، مثل: ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة.
ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقًا لاحتياج المريض.