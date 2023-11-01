بدعم ولي العهد.. "المملكة" تنجح في إدارة ملف استضافة كأس العالم 2034

الطموح السعودي لا يعرف المستحيل ولا حدود له مع إرادة سياسية وقيادة تسعى لتفعيل وإبراز القوة السعودية، فتحرّكت الإدارة الشابة في وقت قياسي لتقديم ملف استضافة كأس العالم 2034 بقيادة سمو ولي العهد، الذي لعب دوراً ذكياً حتى حُسم الأمر بعد إغلاق "فيفا" باب استقبال الطلبات دون منافسة، الأمر الذي عكس تفوّق الدور السعودي والعقول التي عملت على هذا الملف.