ال عون ينتزع بيرق شوط الفحل المنتج.. والتحكيم يستعد لشوط الرؤيا

أعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، برئاسة الشيخ خالد بن سعود بن حثلين، اليوم الأربعاء، نتائج شوط الفحل المنتج بلون المجاهيم، حيث حقق عبدالعزيز بن سعيد آل عون المركز الأول والبيرق عن فحله "حاكمان آل عون"، فيما جاء صالح ربيع المري ثانيًا بفحله "خزام النوايد"، وحل محمد المجمول الدوسري ثالثًا بفحله "راهيان".
واستقبلت لجان التحكيم الإبل المشاركة في شوط "الرؤيا" المستحدث لهذا العام، بلوني الوضح والشعل، على أن يتم تحكيمها صباح يوم الجمعة.
وتشهد ساحة التحكيم يوم غدٍ الخميس منافسات قوية في شوط الفحول المنتجة بلوني الصفر والحمر، بمشاركة نخبة من أشهر ملاك الإبل في المملكة.
من جانبه، عبّر مالك "الوايليات"، هزاع الروسان، عن اعتزازه بالفوز بلقب "الوَضح" في نسخة سابقة من المهرجان، مؤكدًا أن الحصول على المركز الأول في مهرجان المؤسس يُعد وسام فخر لكل المشاركين.
وقال الروسان: "الحراك الاقتصادي الذي تعيشه أسواق الإبل، وتنامي الاستثمارات في فحول الإنتاج، هو ثمرة الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، ودعم نادي الإبل بقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله – ما جعل أسعار الإبل تصل إلى أرقام مليونية".
وأشاد الروسان بالنجاح التنظيمي لنسخة هذا العام، وحجم الحضور الجماهيري، مقدمًا شكره لسمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل، ولرئيس النادي الشيخ فهد بن حثلين، على الدعم والجهود الكبيرة المبذولة.
يُذكر أن فحول "الصفر" و"الحمر" خضعت اليوم لفحوصات لجان التحكيم، استعدادًا لتحكيمها الخميس، ضمن منافسات الأشواط الملكية.
وفي سياق متصل، زار الشيخ فهد بن حثلين اليوم عددًا من ملاك الإبل الفائزين بالمراكز الأولى، مقدّمًا لهم التهاني والتبريكات بمناسبة فوزهم بالأشواط.