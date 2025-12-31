ال عون ينتزع بيرق شوط الفحل المنتج.. والتحكيم يستعد لشوط الرؤيا

أعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، برئاسة الشيخ خالد بن سعود بن حثلين، اليوم الأربعاء، نتائج شوط الفحل المنتج بلون المجاهيم، حيث حقق عبدالعزيز بن سعيد آل عون المركز الأول والبيرق عن فحله "حاكمان آل عون"، فيما جاء صالح ربيع المري ثانيًا بفحله "خزام النوايد"، وحل محمد المجمول الدوسري ثالثًا بفحله "راهيان".