"توزيع وتسويق السيارات" تكشف جديد سيارات GREAT WALL وHAVAL وTANK بمعرض الرياض

ظهرت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة بجناح مميز في معرض الرياض للسيارات خلال الفترة من 5- 9 ديسمبر في "المملكة أرينا"؛ عرضت من خلاله نخبة متنوعة من سيارات GREAT WALL، HAVAL، وTANK، وكشفت الشركة عن مجموعة من سياراتها الكهربائية الهجينة التي تضم كلًّا من سيارة HAVAL H6 HEV وTANK 300 HEV وTANK 500 HEV؛ وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الشركة وعدد من وكلاء GWM في الشرق الأوسط وممثلي شركة GWM، وأعضاء من الإعلاميين والمهتمين بقطاع صناعة السيارات.
وكان زوار معرض الرياض للسيارات على موعد للتعرف على مفهوم السيارات الكهربائية من خلال سيارة أورا (ORA) الكهربائية كليًّا والتي سوف تكون متاحة قريبًا في السوق السعودي كما أكد ذلك المسؤولون في الشركة.
وبهذه المناسبة تحدّث المهندس ماجد الشهراني، المدير التنفيذي لشركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، الذي أكد حرص الشركة على تقديم المنتجات التي تلبي جميع احتياجات العملاء، والذي بدوره ساهم في توفير سيارات هجينة وكهربائية في السوق السعودي. وتابع: هدفُنا في شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة هو رضا عملائنا. نسعى لتحقيق ذلك من خلال توفير سيارات ذات جودة ومتانة عالية، إضافة إلى تقديم مستوى متميز في خدمات ما بعد البيع.