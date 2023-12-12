"توزيع وتسويق السيارات" تكشف جديد سيارات GREAT WALL وHAVAL وTANK بمعرض الرياض

ظهرت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة بجناح مميز في معرض الرياض للسيارات خلال الفترة من 5- 9 ديسمبر في "المملكة أرينا"؛ عرضت من خلاله نخبة متنوعة من سيارات GREAT WALL، HAVAL، وTANK، وكشفت الشركة عن مجموعة من سياراتها الكهربائية الهجينة التي تضم كلًّا من سيارة HAVAL H6 HEV وTANK 300 HEV وTANK 500 HEV؛ وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الشركة وعدد من وكلاء GWM في الشرق الأوسط وممثلي شركة GWM، وأعضاء من الإعلاميين والمهتمين بقطاع صناعة السيارات.