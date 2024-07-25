لتحسين الجودة وضمان الكفاءة.. "الهلال الأحمر" تدشّن برنامج تحسين جودة الإنعاش "RQI"

ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الإنعاش وضمان كفاءة مقدميه من خلال توفير برامج تدريبية ومحاكاة عالية الجودة في المنشآت الصحية، كما يتضمن البرنامج تصميم وتنفيذ البرامج، وتبادل الخبرات ضمن اللجان والأنشطة العلمية، وأعضاء هيئة التدريب والتقييم، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الاستشارات والدراسات والأبحاث ودعم الابتكار والمبادرات المجتمعية.