الرئيس القبرصي يُكرّم أحدَ طلاب "الندوة العالمية" المتفوقين

كرّم رئيسُ قبرص "نيكوس خريستودوليدس"، اليوم الخميس، أحدَ طلاب الندوة العالمية للشباب الإسلامي المتفوّقين والمتميزين؛ لفوزه بالمركز الأول على دفعته بكالوريوس إدارة الأعمال بجامعة البحر المتوسّط في قبرص.
جاء ذلك بعد تفوّقه الدراسي كأحد منسوبي برامج المنح الدراسية للندوة العالمية.
وعبّر الطالب عمران المزروع "سوري الجنسية"، عن خالص امتنانه وشكره للمملكة العربية السعودية على إتاحة الفرص الوفيرة لشباب العالم الإسلامي.
كما عبّر الطالب السوري عن تقديره لجهود الندوة العالمية والمملكة العربية السعودية، لمساعدته في إكمال مسيرته التعليمية بما يحقّق حلمه في التفوق الدراسي، عبر برنامج المنح الدراسية الذي توليه الندوة اهتمامًا خاصًّا؛ لفاعليته في رسم مستقبل طَموح وواعد للشباب.
ومن جهتها أكّدت "الندوةُ" سعيَها في تحقيق استراتيجيتها التعليمية بالعناية بالشباب من خلال تركيز جهودها في دعم ميدان التعليم وتسهيل مساراته للشباب في مختلف العلوم الشرعية والتجريبية والتطبيقية بمختلف الأوطان، عبر برامج تعليمية نوعية وهادفة عن طريق المنح الدراسية للطلاب المتفوقين.