الرئيس القبرصي يُكرّم أحدَ طلاب "الندوة العالمية" المتفوقين

كما عبّر الطالب السوري عن تقديره لجهود الندوة العالمية والمملكة العربية السعودية، لمساعدته في إكمال مسيرته التعليمية بما يحقّق حلمه في التفوق الدراسي، عبر برنامج المنح الدراسية الذي توليه الندوة اهتمامًا خاصًّا؛ لفاعليته في رسم مستقبل طَموح وواعد للشباب.