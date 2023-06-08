مدير "صحة مكة" يقف على جاهزية المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة

يُذكر أن قطاعات وزارة الصحة توجد في كل جزء من المشاعر المقدسة، وعلى استعداد مرتفع وتأهب عالٍ لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الصحية لهم بأسرع وأفضل الإمكانات. ولا يكاد يخلو مربع في المشاعر المقدسة الثلاث "منى، ومزدلفة، وعرفة"، من وجود قطاعات وزارة الصحة، سواءً مستشفى أو مركز موسمي أو عيادة متنقلة أو مستشفى ميداني.