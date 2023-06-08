مدير "صحة مكة" يقف على جاهزية المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة

تفقّد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج والعمرة الإشرافية الدكتور وائل بن حمزة مطير، اليوم الخميس، المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة.
جاء ذلك من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات في المرافق الطبية المتخصصة؛ لتقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج لعام 1444هـ، عند وصولهم، بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالمشاعر المقدسة.
رافق الدكتور "مطير" في الجولة، مدير عام إدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري، والرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي رئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور حاتم العُمري، وعدد من قياديي الصحة.
وصرح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، بأن هذه الجولة جاءت استكمالًا لجولات سابقة، بحسب الجدول الزمني المعد مسبقًا؛ لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة وقياس جاهزيتها، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج لهذا العام؛ لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم.
كما شكر الجهود التي تبذلها جميع الكوادر الصحية المكلفة بالعمل في خدمة حجاج بيت الله الحرام، سواء في المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة أو داخل مكة المكرمة.
وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: إن الجولة شملت زيارة المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة وجاهزية سيارات الإسعاف.
وأضاف "العتيبي" أنه جرى تجهيز جميع تلك المرافق بالاحتياجات اللازمة؛ لتقديم الخدمات والرعاية الطبية والصحية والتوعوية لضيوف بيت الله الحرام، وتوفير عدد من مراوح الرذاذ المائي؛ لتقليل حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة.
يُذكر أن قطاعات وزارة الصحة توجد في كل جزء من المشاعر المقدسة، وعلى استعداد مرتفع وتأهب عالٍ لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الصحية لهم بأسرع وأفضل الإمكانات. ولا يكاد يخلو مربع في المشاعر المقدسة الثلاث "منى، ومزدلفة، وعرفة"، من وجود قطاعات وزارة الصحة، سواءً مستشفى أو مركز موسمي أو عيادة متنقلة أو مستشفى ميداني.