"آل الشيخ": قيم ومبادئ المملكة تكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان دون تمييز

وأوضح الدكتور آل الشيخ أنه في سياق ما أشار إليه المقرّر الخاص من ارتباط الحقّ في السكن ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة، أن إعلان صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يحفظه الله، عن إطلاق "مبادرة السعودية الخضراء" التي تستهدف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2030م، سيسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتخفيض انبعاثات الكربون ومكافحة التغير المناخي.