"سَحب الجليد للبحر الأحمر ونقل الغيوم إلى مكة".. لتغيير المناخ قصة عمرها 44 عامًا

وبدأ الفريق الدولي بإعداد بنك من المعلومات عن الجبال الجليدية لحصر أماكن تواجدها، وتقييم كميات المياه العذبة المتوفرة فيها، خاصة أن هذه الجبال تقع في القطب الجنوبي على بُعد 14 ألف كيلومتر من الدول الخليجية، وتحتوي على آلاف الكتل الجليدية، التي تساوي مساحة أصغرها مليون متر مربع، ويبلغ ارتفاع معظمها 5000 متر، وتصل أعلى درجة حرارة فيها إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر، بينما تنخفض إلى 80 درجة تحت الصفر في قاعها المدفون تحت سطح البحر.