"البديوي": التكامل والتعاون بين دول المجلس مثال يُحتذى به إقليميًّا ودوليًّا

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون أمست لاعبًا استراتيجيًّا مميزًا في الساحة الإقليمية والدولية؛ مما عزز من مكانتها في لعب دور محوري في العديد من الملفات كقوة فاعلة في مواجهة التحديات المشتركة ودعم الاستقرار والتنمية.