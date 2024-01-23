3 مراحل و10 خطط.. "تاريخ الإسكان بالمملكة وتحولاته وواقعه" يؤطر لها "الجهني"

وسلّط الضوء على خطط الإسكان في رؤية 2030؛ حيث حظي فيه ملف الإسكان بدعم كبير من قبل الدولة، فقد بدأ بنسبة تملك 47% ليتجاوز اليوم الـ60%، منوهًا بتخصيص برنامج خاص به، كما أنه هدف رئيس لتحقيق أهداف الرؤية مثل محور "المجتمع الحيوي" الذي اندرج منها الحفاظ على الإرث الثقافي والقيم، والحفاظ على الأمان، وتوفير المساحات المفتوحة المسطحة والخضراء، وتحقيق الاستدامة وغيرها لتحقيق جودة الحياة، كما أنه في محور "الاقتصاد المزدهر" هناك أهداف عديدة منها الابتكار، أما محور "وطن طموح" فهدف إلى خفض تكاليف الإسكان، وتشجيع القطاع غير الربحي.