"المحتوى المحلي": تعديل مسمى برنامج التوازن الاقتصادي إلى "المشاركة الاقتصادية"

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يمكّن من تنفيذ استثمارات نوعية لإيجاد قيمة اقتصادية مضافة، وتطوير وتنفيذ مشاريع تعزز من الناتج المحلي غير النفطي، وتتضمن الأنشطة المؤهلة في نطاق البرنامج؛ تأسيس أو توسعة المنشآت الصناعية أو الخدمية، و توطين الصناعات والخدمات و التعاقد بالباطن، بالإضافة إلى تنمية الصادرات و الاستثمار في البحث والتطوير ونقل المعرفة التقنية.