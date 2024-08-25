المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024 يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزت 10 ملايين ريال

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل أن المزاد؛ الذي أقيم في عامه الرابع بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، استقبل مئات صقور الإنتاج، منها ما عُرض على منصة المزاد خلال 11 ليلة مزاد، أو في أجنحة المزارع المشاركة التي توافدت على المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور طوال فترة إقامته، مفيداً بأن المزارع المشاركة عززت معروضها بمزيد من صقور النخبة والسلالات النادرة، وصقور المزاين، وغيرها من السلالات الفائزة بمسابقات الملواح؛ نتيجة الطلب الكبير من الصقارين، وبتشجيع من النادي الذي خصص أشواطاً بجوائز كبيرة لصقور المزاد في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي ينطلق في 28 نوفمبر المقبل بمشاركة صقارين محليين ودوليين.