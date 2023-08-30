"عقدي" يزور عدداً من مدارس جازان ويطلع على خطط العام الجديد ونسب الانضباط

وأثنى مدير عام تعليم جازان، على اهتمام حكومتنا الرشيدة بتأهيل وتهيئة المدارس، التي أسهمت في تحقيق بداية جادة ومميزة للعام الدراسي الجديد، امتدادًا لرعاية واهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- بقطاع التعليم بشكل عام، ودعم العملية التعليمية بمختلف محاورها وقطاعاتها، وتحفيز منسوبي التعليم على العمل بتفانٍ وإخلاصٍ لتحقيق الأهداف المرسومة للتعليم، مبرزاً متابعة واهتمام أمير منطقة جازان، ونائبه، ووزير التعليم، بما يسهم في ترجمة الخطط وتحقيق الأهداف.