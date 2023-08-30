"عقدي" يزور عدداً من مدارس جازان ويطلع على خطط العام الجديد ونسب الانضباط

تفقّد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي؛ صباح اليوم الأربعاء، عدداً من مدارس التعليم العام بالمنطقة.
وشملت الزيارة مدرسة الراحة الابتدائية، ومدرسة الراحة المتوسطة والثانوية التابعتين لمكتب تعليم المسارحة والحُرّث، ومدرسة النجامية المتوسطة والثانوية التابعة لمكتب تعليم صامطة.
واطلع "عقدي"؛ على خطط العام الدراسي الجديد ونسب الانضباط المدرسي، حاثًا على أهمية الالتزام بالانضباط والدقة في رصد ومتابعة نسب الغياب اليومية للطلاب، مشيدًا بدور شركاء النجاح أولياء الأمور في تحقيق الانضباط، ومبينًا دور الانضباط المدرسي في تعزيز التحصيل الدراسي ورفع نواتج التعلّم، فيما اطلع كذلك على مرافق المباني المدرسية وما تضمه من فصول دراسية ومعامل ومصادر تعلم حديثة.
وأثنى مدير عام تعليم جازان، على اهتمام حكومتنا الرشيدة بتأهيل وتهيئة المدارس، التي أسهمت في تحقيق بداية جادة ومميزة للعام الدراسي الجديد، امتدادًا لرعاية واهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- بقطاع التعليم بشكل عام، ودعم العملية التعليمية بمختلف محاورها وقطاعاتها، وتحفيز منسوبي التعليم على العمل بتفانٍ وإخلاصٍ لتحقيق الأهداف المرسومة للتعليم، مبرزاً متابعة واهتمام أمير منطقة جازان، ونائبه، ووزير التعليم، بما يسهم في ترجمة الخطط وتحقيق الأهداف.
رافق المدير العام للتعليم بمنطقة جازان في الزيارة التفقدية المساعد للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف؛ والمساعد للخدمات المساندة علي بن محمد عطيف.