حُسن الاستقبال وكرم الضيافة يأسران ضيوف خادم الحرمين الشريفين من دولة النيبال

وقال زاهد: "نحن 17 معتمرًا من دولة نيبال، تمت استضافتنا بالبرنامج، ولم نكن نتخيل يومًا أننا سنكون ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، والحمد لله الذي أعطانا هذه الفرصة، وما شاهدناه من حفاوة الاستقبال وتقديم الخدمات المنوعة المتميزة كافة. وهذا الشعور والفرح اجتمع مع قدسية الزمان والمكان عبر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، وأسال الله العلي القدير أن يرزق الملك سلمان بن عبدالعزيز الصحة والعافية، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية من كيد الكائدين ومن كل سوء وبلاء؛ لأنها قِبلة المسلمين، ومملكة الإنسانية التي عمَّ نفعها كل دول العالم".