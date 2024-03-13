حُسن الاستقبال وكرم الضيافة يأسران ضيوف خادم الحرمين الشريفين من دولة النيبال

قدَّم المعتمر "زاهد آزاد" من دولة نيبال، مشرف مدرسة خديجة الكبرى، باسمه ونيابة عن المستضافين من دولة نيبال، الشكر والتقدير لحكومة السعودية على استضافتهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لإتاحة هذه الفرصة لهم لزيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتأدية العمرة في هذه الأجواء الرمضانية، والإقامة بجوار بيت الله الحرام، التي تعد فرصة غالية على قلوب الجميع.
وقال زاهد: "نحن 17 معتمرًا من دولة نيبال، تمت استضافتنا بالبرنامج، ولم نكن نتخيل يومًا أننا سنكون ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، والحمد لله الذي أعطانا هذه الفرصة، وما شاهدناه من حفاوة الاستقبال وتقديم الخدمات المنوعة المتميزة كافة. وهذا الشعور والفرح اجتمع مع قدسية الزمان والمكان عبر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، وأسال الله العلي القدير أن يرزق الملك سلمان بن عبدالعزيز الصحة والعافية، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية من كيد الكائدين ومن كل سوء وبلاء؛ لأنها قِبلة المسلمين، ومملكة الإنسانية التي عمَّ نفعها كل دول العالم".
وأضاف: "زرت السعودية أكثر من مرة للحج وأداء العمرة، ولكن هذه الزيارة أخجلتنا بالكرم والعطاء، حتى أصبحتُ لا أستطيع التعبير سوى بالدعاء لهذا البلد العظيم، وأشكر الله -عز وجل- على نعمة الإسلام، ولما أعطاه الله لنا بفرصة الاستضافة ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وأسأل الله أن يتقبل منا ومن المسلمين كافة الصيام والقيام وصالح الأعمال".