"قصة تستدعي التوقف".. أمير الشرقية: متطوعو "الإنقاذ" وهبوا أنفسهم للأعمال الإنسانية

وأضاف: الجمعية انضم إليها متطوع مميز في البحث والإنقاذ، وقصته بدأت من تعرُّضه لحادثٍ مأساوي في أثناء تأدية عمله بالشركة التي يعمل بها، أدى إلى بتر كامل لساقيه من فوق الركبة، لكن لم يستسلم لإعاقته وعظمت همته وكبُرت نفسه، وتعالت روحه، وجهّز مركبته بنظام يعمل باليد ليقود مركبته دون الحاجة إلى مساعدة أحد، وركب طرفين صناعيين وانضم للجمعية، ووجد شغفه، فبدلاً أن يساعده الناس، أصبح يساعدهم، وينقذهم، ويباشر المتطوع عبد الله بن سيف الخنفري؛ بلاغات البحث والإنقاذ، وينطلق مبادراً للمهام، ويسحب المركبة العالقة، وتنطلق نفسه مبتهجة راجية من الله القبول".