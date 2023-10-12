مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار المملكة حول الدور الإيجابي للأسرة

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، قراراً بالإجماع قدمته المملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية، وساحل العاج وسنغافورة، يعزز قرار الدور الإيجابي للأسرة في حماية حقوق الإنسان، وذلك بعد غياب الأسرة عن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لعدة سنوات، ويؤكد أن الأسرة هي الوحدة الأساسية والجوهرية للمجتمع، وأن على الدول التزامات بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان بدعم دور الأسرة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لأفرادها.