بـ 5.3 ملايين ريال "الطيران المدني" تصدر غرامات مالية خلال الربع الأول لـ2024م

وأظهر التقرير إصدار (111) مخالفة بحق الناقلات الجوية؛ وذلك لعدم تقيدها بالتعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن نظام تسجيل المسافرين المسبق والخانات الزمنية، بإجمالي غرامات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 ملايين ريال، و(31) مخالفة لبعض الناقلات الجوية لمخالفتها اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بإجمالي غرامات تجاوزت قيمتها 1.3 مليون ريال، إضافة إلى إصدار (3) مخالفات بحق بعض الشركات المرخصة لعدم تقيدها بالتعليمات الصادرة عن الهيئة في ممارستها للنشاط المرخص بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 45 ألف ريال، و(مخالفتين) بحق شركتي نقل جوي لعدم تقيدهما بتنفيذ أحكام التراخيص الصادرة عن الهيئة بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 40 ألف ريال.