بشعار " قمرا على رمال الصحراء".. "نور الرياض 2023" ينطلق 30 نوفمبر المقبل

من جانبه، أكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج "الرياض آرت"، أن احتفال "نور الرياض" منصة إبداعية سنوية تجمع كبار الفنانين المعاصرين من المملكة، ومن مختلف أنحاء العالم لتقديم أعمال فنية إلهامية تُسهم في جعل مدينة الرياض على خارطة المشهد الفني العالمي، والذي ينعكس إيجابًا على جودة حياة وسكان زوّار العاصمة، ودعم الإبداع واحتضان المواهب الوطنية والعالمية"، مشيراً إلى أن دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمختلف البرامج والمشاريع الثقافية والفنية، أسهم في خلق فرص إبداعية للفنانين عبر مشاركة أبرز الأسماء حول العالم في مجال فن الضوء في الاحتفال".