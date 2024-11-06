الهيئة العامة للعقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري لـ 24 حياً بمنطقة مكة المكرّمة

وأوضحت "الهيئة" أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بمنطقة مكة المكرّمة هي: (حي الشامية الجديد، جزء من حي الشبيكة الجديد، جزء من حي الفلق الجديد، جزء من حي حارة الباب الجديد، جزء من حي القشاشية الجديد، جزء من حي المسيال الجديد، جزء من حي الهجلة الجديد، جزء من حي طوى، جزء من حي طيبة، جزء من حي الحمراء، جزء من حي اليمامة، جزء من حي الخضراء، جزء من حي معاد، جزء من حي الجامعة، جزء من حي السنابل، جزء من حي التروية، جزء من حي الشرائع، جزء من حي المقام، جزء من حي وادي جليل، جزء من حي الصفا، جزء من حي المغمس، وأجزاء من حي العدل، وأجزاء من حي قرطبة، وأجزاء من حي الخضراء)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تمّ وفق معايير محدّدة، وسيتم الإعلان تباعاً عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات المقبلة.