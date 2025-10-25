إنجاز نوعي في مجمع الدمام الطبي.. استئصال ورم عصبي ضخم متشابك مع القلب والشريان الأورطي بنجاح

في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها مجمع الدمام الطبي التابع لـ شبكة الدمام الصحية – أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي – تمكّن فريق طبي متكامل من إجراء عملية دقيقة ونادرة لاستئصال ورم عصبي ضخم في المنصف الصدري الأيمن (Large Mediastinal Neurogenic Tumor)، كان ممتدًا إلى التجويف الجنبي والعمود الفقري ومتداخلًا مع القلب والمريء والشريان الأورطي النازل.
وتُعد هذه العملية من الحالات النادرة عالية الخطورة التي تتطلب دقة فائقة وتعاونًا تخصصيًا متكاملاً بين مختلف الأقسام الطبية، نظرًا لموقع الورم وتشابكه مع الأعضاء الحيوية داخل التجويف الصدري.
وقد نجح الفريق الجراحي بقيادة قسم جراحة الصدر في التعامل مع الورم وفصله بعناية تامة عن الأنسجة الحيوية دون حدوث مضاعفات، مستخدمًا أحدث التقنيات الجراحية المتقدمة. وتمت إزالة الورم بالكامل بعد مجهود دقيق شارك فيه عدد من الاستشاريين المتخصصين في جراحة الصدر والمخ والأعصاب والتخدير والعناية المركزة.
وساهم قسم جراحة المخ والأعصاب بدور محوري في تقييم الامتداد العصبي للورم باستخدام تقنيات تشخيصية دقيقة مكّنت الفريق من تحديد المسارات العصبية وتجنّب أي تأثر عصبي أثناء الجراحة، مما انعكس إيجابًا على سلامة المريضة ونتائج العملية النهائية.
كما تولّى قسم التخدير إدارة الحالة بكفاءة عالية منذ مراحل التحضير وحتى التعافي، مستخدمًا أحدث تقنيات التخدير المتقدمة لضمان استقرار المؤشرات الحيوية طوال فترة الجراحة، فيما تم تطبيق تقنية القسطرة فوق الجافية (Epidural Analgesia) بعد العملية لتخفيف الألم وتحقيق راحة مثلى للمريضة في وحدة العناية المركزة.