إنجاز نوعي في مجمع الدمام الطبي.. استئصال ورم عصبي ضخم متشابك مع القلب والشريان الأورطي بنجاح

وقد نجح الفريق الجراحي بقيادة قسم جراحة الصدر في التعامل مع الورم وفصله بعناية تامة عن الأنسجة الحيوية دون حدوث مضاعفات، مستخدمًا أحدث التقنيات الجراحية المتقدمة. وتمت إزالة الورم بالكامل بعد مجهود دقيق شارك فيه عدد من الاستشاريين المتخصصين في جراحة الصدر والمخ والأعصاب والتخدير والعناية المركزة.