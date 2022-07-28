"التعليم" تعلن بداية التقديم على 11547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي

أعلنت وزارة التعليم موعد فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ، التي تأتي للمزيد من الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم، ومواكبة استمرار تحسين وتجويد نواتج التعلّم المعرفية والمهارية، وسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم، والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي القادم، تطلعاً لتحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية لتطوير وتعظيم كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها العائدة على مصلحة الطلاب والطالبات وبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.