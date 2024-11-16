لا لقتل المواهب.. "رسالة من سكان رفحاء وطريف والعويقيلة إلى اتحاد كرة القدم"

وتضمّ مراكزُ التدريب الإقليمية هذا العام 23 مركزًا؛ منها 17 مركزًا للأولاد في كلٍّ من: الرياض "مركزين"، مكة المكرمة، الأحساء، الطائف، جازان، حائل، القصيم، نجران، جدة، تبوك، الدمام، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، حفر الباطن، الجوف، أبها.