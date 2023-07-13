شرطة القصيـم تقبض على مواطنين ببريدة لترويجهما 45 كجم حشيش

قبضت شرطة منطقة القصيـم علـى مواطنين في مدينة بريدة؛ لترويجهما (45) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومادة الأمفيتامين المخدر، و(7,996) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما هواتف متنقلة.
وتم توقيفهما واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.