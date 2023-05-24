"تعليم الليث" يعلن بدء التقديم لشغل إدارات ووكالات المدارس للعام القادم

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن بدء التقديم للعمل في التشكيلات المدرسية لسد الاحتياج المتوقع في إدارات ووكالات مدارس البنين للعام الدراسي القادم ١٤٤٥هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الليث محمد بن أحمد العاقل، أن التقديم يبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 4/ 11/ 1444هـ ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 12/ 11/ 1444هـ؛ داعيًا الراغبين ممن تنطبق عليهم ضوابط التكليف إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني : https://forms.gle/NewFpBp14kWXsDKs6
وعن المستندات المطلوبة عند التقديم؛ أكد "العاقل" أن على المتقدمين تسليمها مكتملة إلى إدارة الإشراف التربوي قبل إجراء الاختبار التحريري وهي: صور من المؤهل الأكاديمي والدبلوم التربوي، وأعلى مؤهل، والهوية الوطنية، والدورات التدريبية، وشهادات الشكر، بالإضافة إلى نموذج الترشيح للتشكيلات المدرسية مع تعبئة استمارتي تقويم المعلم المرشح من المشرف المتخصص ومن مدير المدرسة، مشيرًا إلى أن التقديم يشمل المعلمين المنقولين إلى تعليم الليث في حركة النقل الخارجي لهذا العام 1444هـ .