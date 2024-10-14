فرصة للحصول عليه.. "قرض الـ 72 ألف ريال" متاحٌ لمَن يتزوَّج للمرة الثانية بشرط

منح بنك التنمية الاجتماعية عقب إطلاقه منتج تمويل الزواج، فرصة الحصول على قرض الزواج البالغ 72 ألف ريال؛ لمَن يريد الزواج للمرة الثانية؛ بشرط وفاة الزوجة الوحيدة، موضحاً أنه يجب ألا يقل عمر المتقدّم عن 18 سنة، ولا يتجاوز 70 سنة، وألا يزيد الدخل الشهري على 14,500 ريال سعودي.
وكان بنك التنمية الاجتماعية قد أعلن أمس، إطلاق منتج "تمويل الزواج" بنسخته الجديدة المحسّنة، حيث شهدت هذه النسخة زيادة في سقف التمويل لتصل إلى 72 ألف ريال بدلاً من 60 ألف ريال؛ حيث يهدف هذا التحديث إلى تلبية احتياجات شريحة أكبر من المستفيدين ومساعدتهم على تحقيق الاستقرار الأسري.
كما يتميّز المنتج الجديد بفترة سداد مرنة تصل إلى 4 سنوات، مما يتيح للمستفيدين القدرة على تخطيط أمورهم المالية بشكل أفضل، فيما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك لتعزيز الدعم المالي للأسر السعودية وتسهيل الحصول على التمويل بطرق تتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم.
ووضع البنك عدداً من الشروط للحصول على القرض، منها: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، ولا يتجاوز 70 سنة، وألا يزيد الدخل الشهري على 14,500 ريال سعودي، وأن يكون الزواج للمرة الأولى، ويُستثنى من ذلك مَن توفيّت زوجته الوحيدة.
كما يُضاف للشروط تقديم عقد نكاح رسمي مصدّق من المحكمة المختصّة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين ميلاديتين، وأن تكون الزوجة مضافة في سجل الأسرة، وألا يتجاوز عمر الكفيل عن 55 سنة.