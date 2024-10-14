فرصة للحصول عليه.. "قرض الـ 72 ألف ريال" متاحٌ لمَن يتزوَّج للمرة الثانية بشرط

ووضع البنك عدداً من الشروط للحصول على القرض، منها: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، ولا يتجاوز 70 سنة، وألا يزيد الدخل الشهري على 14,500 ريال سعودي، وأن يكون الزواج للمرة الأولى، ويُستثنى من ذلك مَن توفيّت زوجته الوحيدة.