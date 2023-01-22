عقب نشر "سبق" بساعتين.. العثور على مريض التوحد "القحطاني" داخل مستشفى بمكة

وقدّمت أسرته الشكر والتقدير لـ"صحيفة سبق" على تفاعلها مع مناشدتهم، ونشرها خبرًا عن مفقودهم المتغيّب منذ أكثر من 24 ساعة، قبل أن يتم العثور عليه في أقلّ من ساعتين على نشر الخبر.