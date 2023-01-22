عقب نشر "سبق" بساعتين.. العثور على مريض التوحد "القحطاني" داخل مستشفى بمكة

أعلنت أسرة مريض التوحُّد الشاب "منصور بن عبدالله القحطاني"، العثور على مفقودهم في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، وهو بصحة وعافية.
وأشارت أسرته إلى أنهم تلقّوا اتصالًا هاتفيًّا عقب نشر "سبق" مناشدتهم، يفيد التعرف على صورته، بأن مفقودهم موجود داخل المستشفى.
وقد تسلّمتْ أسرته مفقودها الذي يعاني من مرض التوحُّد؛ حيث قام أحد الأشخاص الذين عثروا عليه متجوّلًا ويظهر عليه التعب، بإيصاله للمستشفى بهدف الوصول إلى أسرته وتلقّي العلاج.
وقدّمت أسرته الشكر والتقدير لـ"صحيفة سبق" على تفاعلها مع مناشدتهم، ونشرها خبرًا عن مفقودهم المتغيّب منذ أكثر من 24 ساعة، قبل أن يتم العثور عليه في أقلّ من ساعتين على نشر الخبر.