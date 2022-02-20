رئيس جمهورية غويانا يستقبل "الجبير"

استقبل الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، في القصر الرئاسي بالعاصمة جورج تاون، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية.

ونقل الجبير خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للرئيس وحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.



‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أقام رئيس جمهورية غويانا التعاونية، مأدبة غداءٍ تكريماً لوزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

حضر اللقاء ومأدبة الغداء رئيس مجلس الوزراء في جمهورية غويانا التعاونية مارك فيليبس.