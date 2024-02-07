تبوك.. ضبط 578 مخالفة للاشتراطات والإجراءات الصحية خلال يناير

وقدَّم المهندس الشريف، شكره للمنشآت التي سجلت تقدماً في مستوى الامتثال، ما انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمّناً إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.