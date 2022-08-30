صور تأسر الألباب.. قمم جازان تعانق السحب برداء أخضر وعطر فواح

وسجّلت عدسة "واس" حضورها في المشهد، والتقطت العديد من الصور لتلك المناظر، وهي مرتدية أحلى الحلل، وجاذبة في الوقت نفسه العاشقين للطبيعة وأجوائها الرائعة، لا سيما أن منطقة جازان تتميز هذه الأيام بجمال الطبيعة وخضرتها الأخاذة وجبالها وأوديتها التي يجري بها الماء في ظل ما شهدته المنطقة من أمطار ولله الحمد.