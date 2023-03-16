متخصّصون في ملتقى السياحة السعودي: تقنيات الواقع المعزّز ستكون من أكثر التقنيات لجذب السياح

وأوضح الراجحي أن خدمة التطبيقات في المملكة مميّزة ومن أفضل الخدمات حول العالم، وقطاع السياحة يشهد تحسينًا في الخدمات المقدمة للسائح والمستثمر؛ وهو ما يعزِّز من إثراء تجربة السائح، ويعزِّز ثقته بالمواقع والأماكن السياحية المختلفة داخل المملكة، كما سيحقِّق المنافسة العادلة بين المستثمرين في الداخل والخارج؛ مما يسهم في جذب الاستثمارات، وخلق وجهات سياحية جديدة.