الطائرة الأولى المرخصة من "الطيران المدني" بالعالم.. "الجاسر" يشهد تجربة "التاكسي الطائر"

شهد وزير النقل المهندس صالح الجاسر، أول تجربة لإطلاق التاكسي الطائر في سماء المشاعر المقدسة، كأول طائرة من نوعها مرخصة من "الطيران المدني" في العالم.
وأوضح الجاسر، أن التاكسي الطائر تجربة بدون طيار وصديق للبيئة؛ لافتًا إلى أن موسم #حج_1445 الأفضل لاستخدام التقنية.
ودشن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، في المشاعر المقدسة، تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة.
وتضمنت التجربة التي تم تطبيقها لأول مرة بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة؛ إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي، وتُعَد هذه الطائرة أول تاكسي جوي في العالم، مرخص من سلطة طيران مدني، كما تم استعراض الخدمات التي يمكن أن يوفرها التاكسي الجوي في نقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة، والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.