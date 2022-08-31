محامٍ: التشبُّه بالجنس الآخر على مواقع التواصل عقوبته السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين

وتفصيلاً، قال المحامي المحيميد لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية ردًّا على سؤال حول تشبُّه أحد من الرجال بالنساء أو العكس في مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن في دولة الشرع والقانون، ونتفق على أن هذه مخالفة شرعية، وعقوبتها تعزيرية". مشيرًا إلى أن التشبه بالجنس الآخر ونشر المقاطع الإباحية نُظمت لهما عقوبات في المدارس بلائحة السلوك والمواظبة المدرسية، وفيها تدرج من التوجيه والإنذار إلى النقل لمدرسة أخرى. مضيفًا بأنه في مجال العمل تصل العقوبة إلى حد الفصل.