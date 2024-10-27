الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى جدة بعد انقطاع 8 سنوات

أعلنت الخطوط الجوية السورية إعادة تشغيل رحلاتها الجوية بين مطارَيْ دمشق الدولي والملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بدءًا من 7 نوفمبر المقبل، وفقًا لوكالة الأنباء السورية.
وتعود حركة الطيران بين دمشق وجدة بعد توقُّفها منذ عام 2016، بمعدل رحلتَيْن أسبوعيًّا يومَيْ الاثنين والخميس.
وبدأت مؤسسة الطيران المدني السورية استكمال الأوراق المطلوبة لبدء استئناف رحلات الطيران بين سوريا والسعودية بعد الحصول على موافقة السعودية.
وفي يوليو الماضي وصلت أول رحلة للخطوط الجوية السورية إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعد انقطاع دام 12 عامًا.