الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى جدة بعد انقطاع 8 سنوات

أعلنت الخطوط الجوية السورية إعادة تشغيل رحلاتها الجوية بين مطارَيْ دمشق الدولي والملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بدءًا من 7 نوفمبر المقبل، وفقًا لوكالة الأنباء السورية.